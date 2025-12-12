Инженера конструкторского бюро «Барс» будут судить за финансирование терроризма

62-летнего ведущего инженера бюро по разработке измерительных и навигационных приборов Андрея Т. арестовали в декабре, его будут судить по делу о финансировании терроризма, сообщает «Осторожно, новости» .

В суде не раскрыли подробности данного дела.

В соцсетях инженер поддерживал «Левый фронт», он делился с подписчиками петициями об отстранении президента РФ из-за дела против хабаровского губернатора Сергея Фургала. Мужчине грозит пожизненное заключение.

На заседании по делу об аресте ведущего инженера дали показания его жена, сын и падчерица. По их словам, мужчина — «авторитет и самый лучший человек», что он спокойный, дружелюбный и трудолюбивый.

Родственники просили отпустить задержанного под домашний арест, но суд отправил его в СИЗО до 4 февраля.

