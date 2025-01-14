Инженер-любитель научил винтовку автоприцелу с помощью ChatGPT

Инженер-любитель разработал систему, позволяющую винтовке самостоятельно наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. При этом создатели сервиса заблокировали парню доступ к системе, поскольку его изобретение вызвало множество споров и опасений, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как человек держит желтый воздушный шар и постоянно меняет положение руки. В это время установленная на турели винтовка с помощью ИИ четко следует за целью, которая находится на прицеле.

Также разработчик продемонстрировал скорость наведения и возможность выполнения заранее заданных действий, таких как защита от нападения слева и справа.

Однако идея специалиста вызвала множество дискуссий. Один из пользователей Reddit сразу же вспомнил о «как минимум трех фильмах, где показано, почему это плохая идея». Другой пользователь сравнил систему с ранней версией Skynet.

Компания OpenAI неоднократно выражала категорическое несогласие с использованием сервиса для причинения вреда другим людям. Кроме того, создатели ChatGPT осудили действия инженера и обвинили его в нарушении правил использования нейросети, после чего заблокировали ему доступ к системе.