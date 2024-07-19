Инженер из Реутова отметила новоселье благодаря соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло специалисту из городского округа Реутов приобрести квартиру с панорамным видом из окон. Инженер Анастасия Саввина работает в АО «ВПК «НПО машиностроения». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Ее общий стаж приближается к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, точные науки ей нравились со школы.

«Во время учебы в ВУЗе мне попался очень хороший научный руководитель, он окончательно утвердил меня в моем выборе. Сейчас в работе очень вдохновляет причастность к чему-то большому и важному. Своего рода понимание, что ты маленькая песчинка, но огромный механизм не обойдется без тебя», — говорит она.

Анастасия жила в съемной квартире. О жилищной программе области она узнала из объявления на информационном стенде предприятия и решила подать документы.

«Мы с мужем целенаправленно выбирали «вторичку» с готовым ремонтом, чтобы сразу переехать. Выбрали «евродвушку» в новом доме. Хороший жилой комплекс с огороженной территорией. Мы живем на 21 этаже. У нас роскошный вид из окон — вся область, как на ладони», — рассказывает Саввина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.