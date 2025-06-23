Инвесторы смогут без торгов получать участки для создания пляжей в Подмосковье

Правительство Московской области запускает проект «Пляжи Подмосковья». В рамках инициативы инвесторам будут предоставляться земельные участки без проведения конкурсных процедур с целью создания пляжных зон и их комплексного благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подробнее об этом на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В настоящее время на территории Московской области функционирует 164 обустроенных пляжа, среди которых 115 муниципальных и 49 частных. Однако, помимо официальных зон отдыха, возникают стихийные, необорудованные места для купания, так называемые „дикие“ пляжи. На сегодняшний день их общее количество уже достигает 184. Основная проблема таких территорий заключается в отсутствии необходимой инфраструктуры, ответственного лица и мер безопасности. Поэтому мы предлагаем передать такие объекты частным инвесторам для обустройства и последующего развития», — сказала Екатерина Зиновьева.

В рамках инициативы предлагается предоставлять земельные участки инвесторам без проведения торгов рядом с благоустроенными пляжами либо на территории необустроенных зон отдыха.

Ключевыми условиями выступают следующие требования: минимальный уровень инвестиций — от 40 млн рублей, создание не менее 10 новых рабочих мест, срок аренды — 25 лет без права выкупа. При этом инвестор может свободно выбирать концепцию проекта без каких-либо ограничений.

В рамках пилота намечено благоустройство берега реки Банька в Красногорске. Потенциальные инвесторы уже выбраны. Общая площадь территории — 12 тыс. кв. м.

После благоустройства на объекте появятся спасательные посты, туалеты, раздевалки, душевые кабины и парковка. Посетителям будут доступны шезлонги, прокат бунгало, уютные семейные зоны отдыха, спортивная и детскаяплощадки, бассейны для взрослых и детей, а также вечерние киносеансы на большом экране прямо на берегу водоема. Дополнительно будет создана зона кафе.

Как отметила зампредседателя Екатерина Зиновьева, сейчас проект находится на финальной стадии подготовки. Готовятся к внесению поправки в соответствующее правительственное постановление, позволяющие реализовать задуманное. Скоро услуга станет доступна на инвестиционном портале Московской области.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.