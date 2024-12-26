Инвестировать в обучение: HR-специалистам дали советы на 2025 год

В следующем году HR-специалистам советуют инвестировать в обучение сотрудников, так как рынок труда не всегда может дать профи с необходимой квалификацией и опытом, сообщили РИАМО в пресс-службе облачной CRM-системы Talantix.

2024 год стал годом кадрового дефицита. В этом году компании пересмотрели HR-стратегии. Эксперты Talantix проанализировали свыше 500 кейсов и выявили, что завышенные требования к кандидатам остаются одной из главных ошибок при подборе персонала.

В большинстве случаев бизнесу нужны абсолютно готовые квалифицированные специалисты, которые с первого дня работы будут эффективно решать поставленные задачи. Не случайно уже два года подряд наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу остается несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии — почти треть (32%) от общего числа всех отказов.

«Навыкоориентированный подход в подборе и развитии персонала — верная тактика, но применять ее нужно осознанно. Важно внимательно оценить, какие навыки и какой уровень квалификации вам действительно необходим, а чему сотрудник сможет в будущем обучиться. Кстати, возможность для развития и перехода в новую профессиональную роль внутри одной компании-работодателя — важное конкурентное преимущество, которое позволяет не только привлекать, но и удерживать людей», — отметила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

При этом доля несостоявшихся трудоустройств из-за недостаточной квалификации все-таки постепенно снижается. Работодатели пересматривают подходы, акцентируя внимание на мотивации соискателей и их готовности развивать нужные навыки на месте работы.

HR-специалистам рекомендовали проработать профиль кандидата (то, какой именно специалист вам нужен) и стараться избегать противоречивых требований (например, иногда компании ищут человека только со свободным английским, хотя в работе иностранный язык не нужен). Затем нужно оценить, есть ли люди с такими навыками и опытом на открытом рынке труда. Лучше всего искать перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучаются и будут более лояльны компании.