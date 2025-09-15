Интернет-трафик на Троицкой линии Московского метро вырос вдвое за год

Аналитики исследовали изменение уровня потребления мобильного интернета на Троицкой линии столичного метро к ее первому юбилею. Выяснилось, что средний ежемесячный объем передаваемых данных к лету текущего года удвоился в сравнении с показателями первых месяцев после запуска ветки. Наибольшая активность пользователей отмечена на станциях «Университет дружбы народов» и «Новаторская», сообщила пресс-служба ПАО «МТС».

Первый этап Троицкой линии был введен в эксплуатацию 7 сентября 2024 года. После запуска в конце декабря второй очереди ветки, которая соединила БКЛ с Новой Москвой, использование сети пассажирами возросло в январе на 30%, а к летним месяцам увеличилось в два раза относительно октября 2024 года. Абсолютный максимум нагрузки был зафиксирован в марте, когда абоненты МТС загрузили в пути свыше 32 терабайт (ТБ) информации — этот объем эквивалентен просмотру около пяти тысяч полуторачасовых фильмов в качестве Full HD.

Лидерами по генерации трафика на темно-зеленой ветке метро стали станции «Университет дружбы народов» и «Новаторская». Летом ежемесячный объем данных на каждой из них превышал 10 ТБ, а весной достигал более 11 ТБ. Наименьшая активность была отмечена на станции «Тютчевская», где показатель оказался в 2,7 раза ниже.

В прошедшие выходные, приуроченные к празднованию Дня города, в Московском метрополитене состоялось открытие третьего участка Троицкой линии, включившего станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

В 2024 году МТС увеличила пропускную способность своей сети в метро, усилив покрытие в тоннелях. Базовый этап масштабной модернизации телеком-инфраструктуры компания реализовала годом ранее. Для стабильной голосовой связи и высокоскоростного доступа в интернет оператор применяет многодиапазонные базовые станции, а на перегонах — специализированный высокочастотный кабель. На станциях метро максимальная скорость достигает 300 Мбит/с, а в тоннелях — 250 Мбит/с.