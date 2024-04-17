Интернет до 500 мбит/с стал доступен на концертной арене в Сколково

Оператор связи «МегаФон» завершил проект по обеспечению скоростным интернетом Live Арену в Сколково. «Разогнать» интернет до 500 мбит/с удалось за счет использования технологии многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output 2×2 (MIMO). Четыре антенны по параллельным каналам принимают и отдают сигнал абонентам с шириной полосы до 70 МГц.

Внедрение технологических новинок нарастило емкость сети, что позволяет зрителям совершать звонки, пересылать фотографии и видео, а также вести прямые трансляции при максимально стабильном сигнале без задержек. Чтобы покрыть качественной связью трибуны арены, были установлены специальные антенны, которые разделяют зрителей по виртуальным секторам. Таким образом сигнал остается неподверженным помехам даже при заполненном зале.

Как отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов, оператор учел стремление зрителей делиться своими эмоциями от шоу со всем миром через соцсети в онлайн-режиме.



«Мы учли это и внедрили здесь передовые технологии, с помощью которых абоненты смогут получить максимальное удовольствие от мероприятия, не задумываясь о возможных проблемах с передачей данных», — подчеркнул он.