«Интерфакс»: Минюст хочет изменить штрафы за экономические преступления

В Минюсте предлагают повысить штрафы за экономические преступления

Минюст России инициировал законопроект, по которому за ряд экономических преступлений в несколько раз повысят штрафы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, ряд статей были выведены из уголовного права, за преступления применяют экономические меры наказания.

В тоже время размеры штрафов долго не менялись.

Предлагается в несколько раз поднять размер штрафа за уклонение от налогов, преднамеренное банкротство, некоторые виды мошенничества.

Сейчас документ находится на стадии согласования, сказано в публикации.