«Интерфакс»: Минюст хочет изменить штрафы за экономические преступления
В Минюсте предлагают повысить штрафы за экономические преступления
Минюст России инициировал законопроект, по которому за ряд экономических преступлений в несколько раз повысят штрафы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, ряд статей были выведены из уголовного права, за преступления применяют экономические меры наказания.
В тоже время размеры штрафов долго не менялись.
Предлагается в несколько раз поднять размер штрафа за уклонение от налогов, преднамеренное банкротство, некоторые виды мошенничества.
Сейчас документ находится на стадии согласования, сказано в публикации.