Интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза

С начала года число пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в 4 раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза.

Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — DramaBox (+70% по аудитории), а замыкает топ-3 MoboReels с впечатляющим ростом аудитории в 13 раз. Международный лидер рынка микродрам ReelShort занимает четвертое место по популярности среди российских пользователей (+73%), пятую позицию удерживает FlexTV (+167%).

Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся 1-3 минуты, снимаются в вертикальной ориентации для просмотра на смартфонах и объединяются в сериалы по 60-90 серий. Совокупный хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но подача разбита на сверхкороткие захватывающие фрагменты, идеально подходящие для просмотра в транспорте или во время перерывов, рассказали в компании.

Основная аудитория сервисов коротких сериалов: пользователи 26-45 лет — на них приходится 53% зрителей и 59% общего времени просмотра. Интересно, что мужчины проявляют к новому формату больший интерес, чем женщины: они составляют 63% аудитории.

Аналитики Yota также выяснили, что среди локаций рейтинг по количеству времени за просмотром коротких сериалов на одного пользователя возглавили Химки с показателем 68 минут в месяц. В топ-5 также вошли Сургут (57 минут), Волжский (55 минут), Мытищи (49 минут) и Калуга (47 минут).