Интерес россиян к подработке увеличился на 49% в прошлом году

В 2024 году интерес жителей России к подработке, по сравнению с 2023 годом, вырос на 39%. Это следует из данных «Авито», сообщила пресс-служба компании.

Количество вакансий с возможностью подработки также выросло на 43% за тот же период. В Краснодаре за последние четыре месяца 2024 года (сентябрь–декабрь) подработкой интересовались 217 тыс. пользователей, а в Ростове-на-Дону — 120 тыс. Аналитика показывает, что каждый десятый житель Ростова-на-Дону в октябре 2024 года искал в интернете объявления с ежедневной оплатой.

В ответ на растущий спрос «Авито» запускает тестирование нового сервиса временной занятости под названием «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»). Этот сервис позволит бизнесу привлекать временных сотрудников для срочных задач, а исполнителям — быстро находить подработку с понятными условиями.

Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз, отметил, что «Авито Подработка» станет одним из ключевых продуктов компании в 2025 году. Он подчеркнул, что сервис создан на основе технологий и рыночного спроса, предоставляя исполнителям гибкость в планировании графиков и управлении доходами, а заказчикам — решение проблемы нехватки персонала. Сервис помогает обеим сторонам эффективно взаимодействовать.

Сервис интегрирован в мобильное приложение «Авито», обновленное до последней версии. Исполнители могут выбирать смены в удобное время и в подходящем месте, проходить идентификацию, знакомиться с требованиями заказчика, выполнять задачи и получать оплату в течение 24 часов после подтверждения завершения смены. Длительность смен варьируется от 4 до 12 часов в день.

Для начала работы с сервисом необходимо:

Обновить мобильное приложение «Авито» до актуальной версии.

Перейти в раздел «Подработка» через мини-меню на главной странице приложения.

Выбрать подходящую смену из списка доступных заданий на удобную дату.

Пройти проверку через «Госуслуги» и оформить статус самозанятого через «Мой Налог», если он отсутствует.

Загрузить фотографии страниц медицинской книжки или справки о ее получении.

Для заказчиков сервис предлагает прозрачное оформление документов, удобный инструмент для публикации заданий, проверки исполнителей и отчетности по выполненным сменам. Основные направления для подработки включают обслуживание клиентов, выкладку товаров, упаковку продукции, сортировку посылок и уборку помещений.