Интерактивный образовательный проект о российском флаге создали в Год Семьи

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с федеральным изданием «Аргументы и Факты» запустила цифровой образовательный проект о главном символе Российской Федерации. Участниками спецпроекта, реализованного в формате виртуальной арт-галереи, стали дети сотрудников «Газпромнефть-СМ». Каждая авторская работа посвящена одному из фактов истории флага, связанному с ним событию или трактовке символики в восприятии детей, и сопровождается концептуальным описанием.

«Газпромнефть-СМ» уделяет первостепенное внимание социальным проектам, особенно тем, в центре которых — ребенок. Каждое наше мероприятие — шаг на пути воспитания в подрастающем поколении базовых ценностей современного мира: любви к своей стране и малой родине, заботы о природе, доброты сердца и поддержки человека, когда он нуждается в помощи. Проект, посвященный Дню государственного флага, стал своеобразным диалогом поколений и еще одним доказательством того, что правильные ценности детей помогают формировать хорошие примеры взрослых», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Социально значимые проекты реализуют системно, помогая решать актуальные образовательные и экологические задачи, а также создавая для жизни в разных регионах России комфортную среду.

В Московской области провели масштабную реконструкцию концертного зала в детской школе искусств. Для нескольких сотен детей открыли возможности творческого развития.

В Омской области проводят арт-терапевтические мероприятия. Они помогают в эффективной реабилитации юным пациентам Областной детской клинической больницы.

Сотрудники всех производственных площадок компании принимают регулярное участие в корпоративных Днях донора. Кровь сдают для помощи экстренным медучреждениям.

«Задача средств массовой информации — не только рассказывать читателю о том, что происходит, но и расширять кругозор, давать пищу для размышлений, повышать социальную ответственность, не оставлять равнодушным к миру. Эти принципы роднят нас с „Газпромнефть-СМ“ и делают единомышленниками. Проект, в котором приняли участие сотрудники компании и их дети, говорит о самом важном — любви, семье, Родине — на самом доступном языке творчества и эмоций. Социальная ответственность — это не то, что передается по наследству, ее нужно воспитывать, используя понятные инструменты, в том числе и такие, как наш проект», — пояснила генеральный директор и главный редактор «Аргументы и Факты в Омске» Ольга Коробова.