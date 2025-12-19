Интерактивные видео «КП» о действиях в разных ситуациях собрали 5 млн просмотров

Россияне получили уникальную возможность проверить свои знания и навыки в кризисных ситуациях благодаря проекту «Главное — безопасность». Теперь они ознакомлены с алгоритмами действий даже при наступлении апокалипсиса, сообщает kp.ru .

«Главное — безопасность» — это инновационный формат интерактивных видеороликов от «КП», где каждый зритель становится активным участником событий: он не просто пассивно наблюдает за происходящим на экране, но и влияет на ход сюжета. Его решения определяют дальнейшее развитие событий — верный выбор приводит к успеху, а ошибка демонстрирует возможные негативные последствия.

Первый сезон проекта включил в себя десять эпизодов, посвященных следующим темам: как оказать первую помощь человеку, которому стало плохо; как вести себя при встрече с агрессивной собакой; что делать, если вы обнаружили бесхозную сумку; как обезопасить себя во время грозы; как действовать и кому помочь на месте ДТП; что делать, если человек подавился; как выжить при панике в толпе; как не дать мошенникам оформить кредит на ваше имя; как защитить свои персональные данные; как выжить в случае ядерного взрыва.

Интерактивный формат вызвал живой интерес у публики: видеоролики проекта уже собрали 5 миллионов просмотров, и это число продолжает расти. Зрители активно обсуждают увиденное, и сотни из них подписались на плейлист проекта.

Все выпуски проекта можно посмотреть эксклюзивно в ВК Видео.

