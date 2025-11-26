Интеллектуальный день проведут в школах Балашихи

Школы Балашихи организуют день науки для детей и родителей 29 ноября. Программа мероприятия включает научные шоу и лекции, мастер-классы по естественным наукам и робототехнике, интерактивные выставки и профориентационные встречи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Школа № 3 имени И. А. Флерова организует игры «Средневековье» и «Скорость и точность». Поучаствовать в дебатах «Биологическое будущее» и сразиться в ментальной арифметике можно будет в школе № 11.

В школе № 4 дети и родители смогут посетить факультеты Детской Академии развития «Атом»: «Биостанция», «Техническое моделирование», «Лаборатория книгопечатания», «Физика вокруг нас», спортивный клуб «Салют», туристский клуб «Азимут», Центр детских инициатив «Движения Первых», фотостудия, шахматный клуб, хоровая студия «Планета детства».

Школа № 18 станет площадкой для мастер-классов по ксилографии и разработке мини-игр, VR-приключений, игр «Тайная жизнь клетки», «Увлекательная физика», «Мегавольт!», «ХимБум», а также для обмена опытом — гости смогут пообщаться с представителем МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В школах № 27, 30 и гимназии № 1 имени А. В. Баландина пройдут занятия с лекторами общества «Знание», на которых расскажут о возможностях мозга человека, ДНК и космических программах.

Начало мероприятий в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.