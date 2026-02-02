Интеллектуальные и спортивные программы пройдут в парках Балашихи с 2 по 8 февраля

Жителей Балашихи приглашают на спортивные, культурные и интеллектуальные мероприятия в городских парках с 2 по 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Балашихи с 2 по 8 февраля организуют насыщенную программу для жителей всех возрастов. В парке Пехорка-лес каждое утро пройдут дыхательная гимнастика и занятия по общефизической подготовке, а в четверг в 13:40 состоится культурная программа с активными играми и интеллектуальной викториной.

В Ольгинском лесопарке во вторник вечером запланированы лыжные тренировки для взрослых и детей, а в четверг — дополнительные занятия для юных спортсменов. Встречи проходят у кафе «Ботаника».

Парк на Заречной приглашает на забеги «В закат» по вторникам и четвергам, а также на дружеский старт «5 верст» в субботу утром. Во вторник здесь состоится культурно-развлекательная программа с интерактивами, интеллектуальными играми, дискотекой и лекторием.

В парке на Солнечной спортивная неделя стартует в среду с активной разминки и зимней общефизической подготовки. В парке «Пехорка» в среду и четверг пройдут занятия по скандинавской ходьбе и веселые старты, а также культурная программа с творческой мастерской и караоке клубом.

В Пестовском парке во вторник и четверг организуют занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу — дружеский старт. В воскресенье во всех парках пройдут культурные программы с интеллектуальными играми, детской дискотекой и лекторием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.