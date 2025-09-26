Интеллектуальная битва стартовала в Мытищах

25 сентября в ДК «Яуза» прошел первый тур «Лиги квизов», который был посвящен теме российского кинематографа. В нем приняли участие десять команд, представляющих учебные заведения и добровольческие организации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как подчеркнула завидущая сектором по работе с молодежью и развитию добровольчества МЦ «Импульс» Анастасия Токмакова отметила, что ввиду высокого интереса к мероприятию и большого количества желающих принять в нем участие в следующем году будет увеличено количество команд.

Первый тур стал настоящим испытанием на прочность: участники демонстрировали блестящую эрудицию, команды показывали слаженную работу, вопросы держали в напряжении до последнего момента. Участница Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Мытищ Ольга Заворохина поделилась впечатлениями от участия в увлекательной игре на сообразительность: «Эта та игра, в которой мы можем показать себя, понять, насколько мы сообразительные. Настрой боевой».

Победителем первого тура «Лиги квизов» стала команда «Победа» из школы № 8, продемонстрировавшая глубокие знания, сплоченность и острый ум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.