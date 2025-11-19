Инструктор рассказал, как действовать при провале на льду
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин объяснил, что при провале под лед необходимо как можно быстрее выбраться на берег, использовать снег для удаления влаги из одежды и согреться у костра или в теплом помещении, сообщает RT.
Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, что главная задача человека, провалившегося под лед в зимней одежде, — немедленно выбраться на берег. По его словам, многослойная одежда и воздух в ней помогают удержаться на поверхности, но важно быстро выбраться на лед или двигаться к берегу, где глубина меньше.
После выхода из воды Алешкин рекомендует сразу использовать снег для удаления влаги из одежды.
«Следующий этап — тут же покататься по снегу. Найти любой снег, по идее, идеально рыхлый, сухой… Чтобы он впитал как можно больше воды из одежды. Снег очень гигроскопичен, он впитывает воду», — отметил Алешкин.
Если до теплого помещения далеко, эксперт советует развести костер и сушить одежду послойно, не снимая ее полностью, чтобы сохранить тепло.
Алешкин также добавил, что ледяная корка на мокрой одежде в сильный мороз может временно защитить от холода.
«Главное — еще раз по пунктам. Выбрались из воды — тут же валяетесь в снегу... Дальше либо разводите костер, либо пытаетесь быстрее добраться до тепла, до жилья, до транспорта», — подытожил инструктор.
