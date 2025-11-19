Инструктор рассказал, как действовать при провале на льду

Инструктор Алешкин посоветовал использовать снег для сушки после провала на льду

Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин объяснил, что при провале под лед необходимо как можно быстрее выбраться на берег, использовать снег для удаления влаги из одежды и согреться у костра или в теплом помещении, сообщает RT .

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, что главная задача человека, провалившегося под лед в зимней одежде, — немедленно выбраться на берег. По его словам, многослойная одежда и воздух в ней помогают удержаться на поверхности, но важно быстро выбраться на лед или двигаться к берегу, где глубина меньше.

После выхода из воды Алешкин рекомендует сразу использовать снег для удаления влаги из одежды.

«Следующий этап — тут же покататься по снегу. Найти любой снег, по идее, идеально рыхлый, сухой… Чтобы он впитал как можно больше воды из одежды. Снег очень гигроскопичен, он впитывает воду», — отметил Алешкин.

Если до теплого помещения далеко, эксперт советует развести костер и сушить одежду послойно, не снимая ее полностью, чтобы сохранить тепло.

Алешкин также добавил, что ледяная корка на мокрой одежде в сильный мороз может временно защитить от холода.

«Главное — еще раз по пунктам. Выбрались из воды — тут же валяетесь в снегу... Дальше либо разводите костер, либо пытаетесь быстрее добраться до тепла, до жилья, до транспорта», — подытожил инструктор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.