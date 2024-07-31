Инструктор по физкультуре Соколова посоветовала подвижные детские игры на улице

Если ребенок сидит в смартфоне все свободное время летом, предложите ему подвижные игры на улице. Среди них: «Найди листок», «Цвета», «Шаги», «Я знаю пять имен», «Клубок», сообщила РИАМО инструктор по адаптивной физкультуре Елена Соколова.

«„Найди листок“. Дети делятся на несколько групп. Каждая должна внимательно рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти такие же на земле. Начинаются поиски. Члены каждой команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они искали. Выигрывает команда, которая соберется возле дерева первой, или та, которая соберет больше листьев», — сказала Соколова.

Она добавила, что, играя, дети учатся соблюдать правила, ориентироваться в пространстве, адаптироваться к изменениям.

«Например, в игре „Цвета“ игроки становятся в круг. Ведущий командует: „Коснитесь желтого, раз, два, три!“ Игроки как можно быстрее стараются взяться за желтый предмет или желтую одежду остальных участников в круге. Кто не успел — выбывает из игры. Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом. Побеждает оставшийся последним», — объяснила инструктор по адаптивной физкультуре.

Как уточнила специалист, в таких играх дети следуют выбранной роли, анализируют свои действия и действия товарищей.

«В пример хочется привести игру „Шаги“. Чертится круг, в который заходят все участники. Водящий подбрасывает мяч как можно выше и называет имя любого из играющих. Все разбегаются, а названный участник ловит мяч и кричит „Стоп!“. Все останавливаются, и он назначает количество шагов каждому игроку. Шаги могут быть разного размера, например, два больших и пять маленьких. Если кому-то после прохождения назначенных шагов удается дотронуться до человека с мячом, он сам становится водящим», — разъяснила специалист.

По ее словам, подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, а значит, пополняют словарный запас, обогащают речь.

«Попробуйте игру „Пять имен“. По земле чеканят мячом, при каждом ударе произнося слово из предложения: „Я знаю пять имен девочек, мальчиков, названий цветов, птиц и так до бесконечности: Маша — раз, Таня — два, Катя — три, Соня — четыре, Ира — пять“. Если игрок ошибается или делает долгую паузу, мяч переходит к другому», — рассказала Соколова.

Эксперт посоветовала также игру «Клубок». Ведущий уходит в сторону от игроков, отворачивается, чтобы не видеть их действий. Дети берутся за руки, образуя замкнутый круг, отпускать руки теперь нельзя до конца игры. Второй ведущий должен как можно сложнее запутать игроков между собой, не разрывая рук.

«Они могут проходить друг под другом, переступать ногами, перекидывать руки, разворачиваться, пока не переплетутся до состояния, при котором движения уже невозможны. Если у первого ведущего получится расплести игроков, не разрывая их рук, он побеждает», — заключила специалист.