Институт Царьграда представил рейтинг губернаторов
Центр этнорелигиозных исследований Института Царьграда опубликовал апрельский рейтинг эффективности губернаторов по реализации Стратегии национальной политики. Особое внимание эксперты уделили «русскому критерию», сообщает «Царьград».
Апрельский мониторинг показал динамику региональной работы: одни главы усилили содержательную линию, другие ограничились формальными мероприятиями. Эксперты подчеркнули, что рейтинг стал инструментом регулярной оценки, а не разовым «снимком».
Особый акцент сделан на поддержке государствообразующего русского народа, русского языка и культуры. В отдельный подрейтинг вошли 32 региона, где такая работа носит системный характер. В остальных субъектах она, по оценке аналитиков, либо выражена слабо, либо сведена к нейтральной риторике.
Северо-Западный федеральный округ подтвердил статус одной из сильнейших групп и лидирует по «русскому критерию». Урал и часть Приволжья получили высокие оценки за управленческую дисциплину и связь культурной повестки с национальной стратегией.
Центральный федеральный округ эксперты назвали проблемным из-за формализации мероприятий. В Сибири отмечена «смысловая распыленность», на Дальнем Востоке — риск дисбаланса между поддержкой коренных народов и русской культурной доминантой.
Аналитики пришли к выводу, что решающим фактором становится не количество событий, а их содержательная целостность и интеграционный эффект.