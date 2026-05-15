Институт Царьграда представил рейтинг губернаторов

Апрельский мониторинг показал динамику региональной работы: одни главы усилили содержательную линию, другие ограничились формальными мероприятиями. Эксперты подчеркнули, что рейтинг стал инструментом регулярной оценки, а не разовым «снимком».

Особый акцент сделан на поддержке государствообразующего русского народа, русского языка и культуры. В отдельный подрейтинг вошли 32 региона, где такая работа носит системный характер. В остальных субъектах она, по оценке аналитиков, либо выражена слабо, либо сведена к нейтральной риторике.

Северо-Западный федеральный округ подтвердил статус одной из сильнейших групп и лидирует по «русскому критерию». Урал и часть Приволжья получили высокие оценки за управленческую дисциплину и связь культурной повестки с национальной стратегией.

Центральный федеральный округ эксперты назвали проблемным из-за формализации мероприятий. В Сибири отмечена «смысловая распыленность», на Дальнем Востоке — риск дисбаланса между поддержкой коренных народов и русской культурной доминантой.

Аналитики пришли к выводу, что решающим фактором становится не количество событий, а их содержательная целостность и интеграционный эффект.