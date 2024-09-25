Институт демографического развития раскритиковал идею Милонова о презервативах

Перестать продавать контрацептивы на кассах и делать для этого отдельные полки «для взрослых» — значит ограничить доступ подростков к инструменту защиты от инфекционных заболеваний. Репродуктивное здоровье нации — основа демографической устойчивости страны, сообщил директор института демографического развития Евгений Журавлев.

Организация дала ответ на высказывание депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал владельцев магазинов скрывать презервативы от детей. Он считает, что контрацептивы должны храниться на отдельной полке «для взрослых».

В институте демографического развития раскритиковали идею Милонова. Специалисты не понимают, как сокрытие контрацептивов может способствовать половой сдержанности. Скорее на это могло бы эффективно повлиять правильное половое воспитание.

«Дети же, увидевшие презервативы на кассе, либо не обращают на них внимания, либо не понимают, что видят: это вне сферы их интересов. Те же пятилетки, о которых говорит депутат Милонов, регулярно сталкиваются с другими „взрослыми“ товарами — например, алкоголем», — заявил Журавлев.

При этом он акцентировал внимание, что алкогольная продукция на полках магазинов видна и доступна всем. Более того, ряды бутылок более заметны, чем несколько коробочек на кассе.