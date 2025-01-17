Инспекция мест для проведения крещенских купаний прошла в Дмитровском округе

В преддверии одного из самых почитаемых православных праздников — Крещения Господня, заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина провела инспекцию мест для проведения традиционных крещенских купаний. В этом году центральным местом станет купель при храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время осмотра купели Ирина Владимировна отметила важность создания комфортных условий для участников мероприятия. Были намечены места для организации праздничной чайной станции и фотозоны, а также предусмотрены точки для переодевания.

«Хочу пригласить наших жителей сюда на крещенские купания», — подчеркнула Ирина Костышина.

Всего в Дмитровском округе будет организовано 3 места для омовений в ночь с 18 на 19 января:

с. Ильинское, база отдыха «X-LAND» (купель на водном объекте);

г. Яхрома, Троицкий храм (купель — сооружение);

с. Жестылево, на роднике территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (купель — сооружение).

На всех точках будут дежурить спасатели и сотрудники полиции.

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