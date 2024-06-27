Инспекторы в Подмосковье смогут штрафовать нарушителей правил выгула собак

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян напомнил, что, в соответствии с законодательством, выгул собак без поводка и намордника запрещен. За это нарушение предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей. Если собака наносит ущерб здоровью или имуществу, штраф составит от 10 до 30 тыс. рублей, за исключением тех случаев, когда предусмотрена уголовная ответственность.

«Но сейчас правительством РФ введен мораторий на проверочные мероприятия по таким видам нарушений. В условиях моратория инспектор может только объявить предостережение», — сказал Керселян.

Принятым законом из государственного контроля исключается надзор за соблюдением правил выгула домашних животных.

По словам парламентария, такие изменения позволят привлекать нарушителей к административной ответственности по закону.

Штрафы за нарушения

За неустранение владельцем домашнего животного загрязнений общественных территорий предусмотрен штраф в размере 500-1000 рублей.

Если собака без поводка или намордника находится на общественных территориях вне площадок для выгула, положен штраф в размере 1000-2000 рублей.

Исключение действует для щенков и собак ростом в холке до 25 см.

За нахождение собак на детских площадках, на территориях детских садов и школ можно получить штраф в размере 1000-2000 рублей.

Куда жаловаться?

За исполнение закона отвечают инспекторы министерства сельского и продовольствия Московской области.

Горячая линия Минсельхоза: 8-800-550-65-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.