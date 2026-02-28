Инспекторы проверили содержание дворов и территорий в Подмосковье с 24 по 27 февраля

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел проверки и работы по благоустройству дворов и общественных пространств в ряде муниципалитетов с 24 по 27 февраля, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В Жуковском специалисты очистили и вывезли снег на улице Молодежная. В Коломне привели в нормативное состояние дворовую территорию в поселке Пески у дома № 40. В Истре провели очистку кровли от снега и сосулек на доме № 8 по улице Ударная. В Серебряных Прудах отремонтировали уличное освещение в селе Узуново микрорайона Южный у дома № 29.

В Лобне выполнены плановые работы по обслуживанию и ремонту оборудования индивидуального теплового пункта в доме № 11 на улице Юности. В Богородском заменили вводный кабель электроэнергии в доме № 1 на улице 3-я Ильича в Ногинске. В Пушкинском провели регламентную чистку грязевых фильтров холодного водоснабжения в доме № 27 на улице 2-я Домбровская. В Лосино-Петровском устранили вандальные надписи в подъезде дома № 7 на улице Строителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.