Инспекторы проверили и благоустроили дворы и территории в Подмосковье

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провел работы по благоустройству дворов и общественных пространств в ряде муниципалитетов Подмосковья с 15 по 19 декабря, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Московской области инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с управляющими компаниями контролировали состояние дворов, общественных и придомовых территорий, а также проводили ремонт асфальтового покрытия, детских площадок и мест общего пользования.

В Истре был ликвидирован навал строительных отходов в поселке Агрогородок у дома № 12. В Зарайске отремонтировали ограждения на детских спортивных площадках по улице Московская у дома № 108 и по улице Благоева у дома № 6. В Долгопрудном восстановили газон между домами № 12 на Новом шоссе и № 10 на улице Госпитальная.

В Котельниках в микрорайоне Южный обновили плиточное покрытие входной группы подъезда дома № 12. В Мытищах после замены городского коллектора проложили новые тротуары и заменили асфальт на улице Индустриальная у дома № 3К2. В Лосино-Петровском украсили новогодними гирляндами входные арки и фонарные торшеры вдоль пешеходной зоны на Петровском бульваре от дома № 2 до дома № 6а. В Егорьевске высадили ель в деревне Старое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.