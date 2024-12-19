Инспекторы Минчистоты приняли участие в акции «Елка желаний» в Щелкове

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Щелкове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье уже более пяти лет проходит всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». В этом году в Щелкове в рамках ежегодной благотворительной акции дети из коррекционного садика «Росинка», а также дети из семей военных, участвующих в специальной военной операции, смогли загадать свои самые заветные желания.

В акции приняли участие инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Любой желающий может присоединиться к этой доброй инициативе. Для этого нужно прийти к елке в выходные с 12:00 до 20:00. Волонтеры помогут выбрать игрушку с ветки, на которой ребенок написал свою мечту. И, конечно, исполнить это желание.

Елки желаний расположены в четырех точках: гуманитарный штаб Молодой Гвардии, ТЦ «Гранд Плаза» (вход с обратной стороны здания); ТЦ «Гранд Плаза»; ТЦ «Этажи»; ТЦ «Ладья».

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