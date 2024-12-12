Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья выявили поддельное удостоверение тракториста
Фото - © Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекция управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Подмосковья по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов зафиксировали нарушение. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.
В ходе обращения за заменой удостоверения гражданин предъявил сотрудникам удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки.
Материалы, связанные с этим делом, были направлены в отдел ОП «Купавинский» МУ МВД России «Ногинское» для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Незаконное использование поддельных документов может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность и административные штрафы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.