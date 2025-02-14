Инспекторский состав по содержанию территорий Подмосковья проведет прием граждан

Личный прием в администрации городского округа Солнечногорск проведет инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального отдела № 7 ведомства примет неравнодушных граждан и даст разъяснения по всем интересующим вопросам в части содержания дворовых территорий и общественных пространств, работы управляющих организаций, вывоза твердых коммунальных отходов, а также норм жилищного кодекса и другого отраслевого законодательства.

Дата и время: 21 февраля, 10:00 — 13:00

Адрес: г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, каб.101

Попасть на мероприятие можно посредством записи через приемную администрации муниципалитета очно или онлайн или в порядке живой очереди.

По итогам личного приема каждый участник сможет оставить официальное обращение в министерство с целью проведения контрольно-надзорных мероприятий и решения точечных вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.