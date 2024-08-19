Инспекторам Госжилнадзора Подмосковья рассказали об оптимизации их работы

В правительстве Подмосковья под председательством Владислава Мурашова состоялось оперативное совещание руководства министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с инспекторским составом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в мероприятии приняли более 230 сотрудников территориальных отделов и центрального аппарата ведомства.

«Наша основная цель — перестроить работу инспектора от надзорной функции к непосредственному участию в решении проблем на земле. Основной акцент — на наиболее проблемные «красные» территории. Такие встречи мы будем проводить регулярно, следующую уже планируем на начало декабря», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках совещания обсудили:

подготовку жилого фонда к зиме;

содержание территорий и работу по предотвращению мусорных навалов на контейнерных площадках;

работу с обращениями граждан;

приоритеты ежедневных задач и контрольно-надзорных мероприятий;

пути совершенствования работы инспекторского состава;

внедрение инновационных технологий в работу.

«Результат работы будет напрямую зависеть от вовлеченности в процесс инспекторов ведомства», — добавил Мурашов.

Также в формате «вопрос-ответ» каждый желающий инспектор смог озвучить свои предложения по оптимизации механизмов работы, а также высказать проблемные аспекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.