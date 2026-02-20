Инспектор МЧС обсудил детскую безопасность в Подмосковье

Совещание по вопросам детской безопасности прошло 19 февраля в онлайн-формате с участием руководителей органов управления образованием муниципалитетов Подмосковья. В нем выступил главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Александр Медведев представил статистику пожаров на объектах образования. По его словам, с 2009 по 2025 год в образовательных организациях региона не допущено гибели людей при пожарах.

Отдельное внимание участники уделили пожарам в 2025 и 2026 годах, в результате которых погибли и пострадали дети. Наиболее распространенной причиной возгораний остается электротехническая — на нее приходится 53% случаев.

Инспектор также отметил эффективность автономных пожарных извещателей в жилых помещениях. С 2018 по 2026 год благодаря их сработке спасен 171 человек, в том числе 78 детей.

По инициативе Главного управления МЧС во всех образовательных учреждениях Подмосковья проходят занятия по пожарной безопасности для школьников и воспитанников детских садов. Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности проверили более 5 тыс. таких занятий в рамках совместных планов.

На совещании также обсудили необходимость размещения актуальной профилактической информации на платформе «Моя школа», официальных сайтах образовательных организаций и в родительских чатах, а также проведение общешкольных родительских собраний и ежемесячных уроков по утвержденным программам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.