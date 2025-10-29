Инспектор Комлесхоза задержал вооруженного правонарушителя в Подмосковье

Заместитель начальника территориального отдела № 1 управления государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области лично задержал вооруженного подозреваемого в браконьерстве и троих его сообщников на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Инцидент произошел на границе Рузского и Наро-Фоминского округов. Получив сигнал о возможной незаконной охоте, инспектор незамедлительно выехал на место. При обследовании лесного массива он обнаружил свежеразделанную тушу лося и следы нескольких человек.

Проследовав по следам, инспектор задержал четырех граждан. Один из задержанных признался в убийстве животного, остальные, как выяснилось, помогали ему в разделке туши.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.