Инспектор Гостехнадзора Подмосковья заметил подделку удостоверения у тракториста

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Инспекция управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Подмосковья по городским округам Орехово-Зуевский и Павловский Посад зафиксировали нарушение. В ходе технического осмотра гражданин предъявил сотрудникам удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы, связанные с этим делом, были направлены в отдел Госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому горокругу для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Незаконное использование поддельных документов может привести к серьезным последствиям, включая лишение права управления транспортными средствами и административные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.