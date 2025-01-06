Иноагентам в России назначили штрафов на 25 млн рублей за 1,5 года

Отечественные суды за 1,5 года назначили физлицам — иностранным агентам за несоблюдение обязательных требований закона 620 штрафов, их общая сумма составила 25,8 млн рублей, сообщает ТАСС .

Как рассказали в Судебном департаменте при Верховном суде РФ, в 2023 году назначили 368 штрафов на общую сумму 15 млн 172 тыс. рублей. А за первую половину прошлого года — 252 штрафа на 10 млн 641 тыс. рублей.

Информация за полный 2024 год появится предстоящей весной.

С иноагентов за указанное время взыскали или они добровольно уплатили 3,996 млн рублей.

Всего к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента в 471 случае привлекались физлица, 70 раз — юрлица, еще 67 случаев — должностные лица организаций. Кроме того, штрафы выписали пяти иностранцам.