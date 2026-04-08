Иноагента «по приколу» приговорили к 8 месяцам колонии условно

Россиянин Марат Никандров*, который просил признать его иноагентом «по приколу» и чтобы «протестировать систему», получил 8 месяцев колонии условно, сообщает «Подъем» .

16 февраля на мужчину завели дело о неисполнении обязанностей иноагента. Обвинение запрашивало для него 1 год лишения свободы.

По словам самого Никандрова*, он попал под статью из-за «кружков в Telegram» без специальных плашек. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Также мужчина рассказал, что связывался с «другими иноагентами», которые объяснили, что дело возбудили из-за неподачи необходимых отчетов в Минюст. Он признался, что действительно их не подавал.

«Но ведь это даже не плашки», — сказал он.

Ранее мужчина несколько раз подавал заявления на включение себя в реестр иноагентов. Мужчина заявлял, что сделал это «по приколу», а еще для того, чтобы «протестировать систему».

*Признан иноагентом в РФ.

