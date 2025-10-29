Инклюзивный проект ГСГУ назван лучшим в стране

Преподаватели вузов впервые могли предложить на соискание университетские проекты. Поэтому сезон конкурса-2025, организованный Минтрудом России, отличался высокой конкуренцией: из 526 педагогов и специалистов в финал вышли лишь 40 лучших.

Победу Подмосковью принесла доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования педфакультета Ольга Погодина. Несколько лет она руководит центром добровольчества «Абилимпикс» Московской области.

На очном этапе Погодина презентовала вузовский проект «Школа волонтеров социальной инклюзии Московской области», ответила на вопросы экспертов, а также провела сорокаминутное практическое занятие.

«Оно объединило студентов из разных вузов и волонтеров, имеющих проблемы со слухом. Учились осваивать приложения-помощники для глухих и слабослышащих, изучали элементы жестового языка. Получился интерактив: сочетание IT и творчества. Волонтеры научились уверенно пользоваться специальными программами, создали командный плакат (символ единства и поддержки) и даже выучили на языке жестов фразу: "Мы разные, но мы команда!" Результат продемонстрировали всему залу. Было круто!» – рассказала победительница.

Церемония награждения прошла во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. Погодина получила диплом победителя в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ».

Последние пять лет «ИнваПрофи» является ведущей площадкой для обмена опытом и продвижения инноваций в инклюзивном и специализированном образовании.