«Информационный фастфуд»: гендир News Media Holding рассказал о контентной ДНК

В четверг на конференции «Медиапространство 2025», организованной издательским домом «Коммерсантъ», глава News Media Holding Максим Иксанов представил доклад «Кластеризация активов и контентная ДНК: новое будущее медиа». Он поделился стратегическим видением NMH, акцентируя внимание на дифференциации проектов в соответствии с целевой аудиторией и форматами, и объяснил, почему универсальный подход в современных медиа больше не является эффективным.

Иксанов отметил, что следование единому шаблону для всех каналов неизбежно ведет к оттоку аудитории. В качестве альтернативы NMH разрабатывает обособленные бренды, каждый из которых обладает уникальным позиционированием: Mash — оперативность и влияние, Mash Room — углубленный анализ и вовлеченность, «SHOT Проверка» — потребительские расследования.

«Мы не просто множим рубрики — мы создаем самостоятельные медиа, каждое со своей аудиторией и своей ДНК», — подчеркнул глава NMH.

Холдинг структурирует свои проекты по кластерам: федеральные и региональные новости, спортивные, развлекательные, посвященные шоу-бизнесу и коммерческие направления. К примеру, запуск «Mash на Спорте» был обусловлен анализом востребованности таблоидного контента, а региональные Telegram-каналы NMH позволили расширить охват рекламодателей.

«Приведу аналогию с потребительским спросом. В условиях обилия информации люди выбирают быстрое потребление и разнообразный формат. Нашей задачей было сделать, скажем так, информационный фастфуд. В том смысле, чтобы для большинства людей это были самые универсальные бургеры, картошка фри, то, что нравится большему количеству. Нам нужно было собрать максимально широкую аудиторию. И это довольно сложная задача, но очень кайфовая», — добавил Иксанов.

Глава холдинга выразил мнение, что текущая среда веб-медиа — это конкуренция за трафик, а не за журналистское мастерство. Признавая потребность в огромном количестве контента, Иксанов указал на опасность перенасыщения информацией.

В NMH приоритетом является качество контента, а не платформа, где он будет распространяться, исходя из убеждения, что редакция, понимающая принципы работы медиа, сумеет найти своего читателя на любой площадке. Даже крупные СМИ могут уступать в охватах небольшим изданиям, если последние предлагают аудитории интересный и эмоциональный контент, заключил Иксанов.