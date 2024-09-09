Информационная система Москвы будет стоить 154 млн рублей

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Департамент города Москвы по конкурентной политике ищет поставщика для выполнения работ по развитию государственной информационной системы «Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы». Информация появилась на портале госзакупок, сообщает портал АНБ24.

Согласно документам, прикрепленным на портале, основной целью работ является развитие подсистем ИС КППМ в 2024–2025 гг. В рамках работ должны быть решены следующие задачи: развитие подсистемы «Кабинеты обработки», улучшение подсистемы «Кабинеты управления», модернизация подсистемы информационного взаимодействия, доработка иных подсистем в соответствии с потребностями.

Контракт действителен 300 дней со дня подписания. Начальная цена составляет 154 млн 313,7 тыс. рублей. Окончание подачи заявок назначено на 16 сентября.