Инфантилизм нарастает: эксперт оценила тенденцию позднего деторождения в РФ

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко заявила, что инициатива Госдумы по увеличению возраста молодежи в РФ до 40 лет на законодательном уровне может усилить тенденцию к позднему деторождению.

«Если мы раньше предполагали, что к 13-14 годам, к пубертатному возрасту, структуры мозга получают свое окончательное финальное развитие, то все исследования сейчас показывают, что мозг формируется до 20-21 года. Позднее всего формируются лобные доли, они отвечают за прогнозирование, ответственность за планирование деятельности», — сказала Овчаренко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сейчас происходит разрыв биологического и психологического возрастов, а общее увеличение продолжительности жизни заставляет пересматривать возрастные группы.

Поэтому среди россиян могут произойти скачок инфантилизма и продление несамостоятельной жизни, подчеркнула психолог.