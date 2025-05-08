Индонезийский чиновник предложил стерилизовать бедных мужчин

Малообеспеченные мужчины-индонезийцы смогут получать социальную помощь только после того, как пройдут процедуру вазэктомии (стерилизация — ред.). С такой инициативой выступил губернатор провинции Западная Ява Деди Мульяди, пишет kp.ru .

Чиновник считает, что если малоимущие мужчины будут проходить стерилизацию, это положительно скажется на бедности в Индонезии — она начнет сокращаться. Более того, те мужчины, что согласятся на вазэктомию, получат финансовую помощь.

После стерилизации мужчины смогут рассчитывать на вознаграждение в размере 500 тысяч рупий. По курсу от 8 мая 2025 года это около 2454 рублей.

Инициатива Мульяди вызвала шквал недовольства среди местного населения. Губернатор провинции отреагировал на критику, заявив, что процедура вазэктомии обратима, а значит, мужчины все-таки в будущем смогут иметь детей.