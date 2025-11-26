Индонезия, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма используют российские технологии применения топлива из отходов

Российский экологический оператор принял участие в рабочей встрече программы «InteRussia» по тематике энергетики и переработки отходов для стран АСЕАН, организованной Деловым советом Россия-АСЕАН, передает пресс-служба компании.

В мероприятии участвовали представители Индонезии, Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы. Представители стран АСЕАН отдельно подчеркнули важность технологий по производству энергии из отходов для их региона. РЭО готов делиться с коллегами наработками по реализации подобных проектов.

«Российские решения по переработке твердых коммунальных отходов демонстрируют высокую эффективность и масштабируемость. Наши разработки востребованы как в бизнес-среде стран АСЕАН, так и в их научно-экспертных кругах. По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на уровне специалистов и обсуждать возможности дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере производства альтернативного топлива из отходов», — отметили в пресс-службе РЭО.

Стороны рассмотрели технологические подходы к повышению доли сортировки и утилизации отходов, модели создания комплексной инфраструктуры, а также механизмы перехода к экономике замкнутого цикла. В рамках диалога обсуждались перспективы применения российских инженерных решений в странах Юго-Восточной Азии, включая системы мониторинга отрасли, цифровые сервисы и оборудование для обработки отходов.