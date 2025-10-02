Индивидуальные предприниматели смогут дополнительно распространять рекламу в интернете

Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен для индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис, ранее ориентированный на юридические лица, теперь открыт и для ИП. Это обновление позволяет владельцам своего дела самостоятельно запускать и настраивать рекламные кампании, чтобы привлекать клиентов среди многомиллионной аудитории площадки.

«Рекламный кабинет сочетает в себе умные алгоритмы и доступ к мотивированной аудитории, помогая предпринимателям находить новых клиентов и увеличивать продажи», — заявил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Онлайн-продвижение стало необходимым инструментом для развития бизнеса. ИП могут напрямую работать с аудиторией площадки, управлять продвижением и привлекать покупателей.

Оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент — «Прогнозатор». Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании индивидуальный предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.