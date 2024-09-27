Индийские рыбаки стали миллионерами благодаря редчайшему улову

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Индийцы поймали двух редких рыб и продали их за 1,5 млн рупий

Жителям Индии удалось поймать в Бенгальском заливе двух редких рыб, которых местные называют «телия сила». Рыбаки продали улов и заработали на этом 1,5 млн рупий, сообщает «Царьград» .

По словам рыболовов, «телия сила» обычно обитает только на глубине, однако они поймали ее у устья реки Ганг. Каждая пойманная рыба была весом 100 кг, и их индийцы решили продать.

Благодаря удачной рыбалке местные жители стали миллионерами — один килограмм редчайшей рыбы стоит примерно 8 тыс. рублей, если переводить на российскую валюту. В сумме со сделки рыбаки заработали 1,5 млн рупий.

«Телия сила» высоко ценится в традиционной индийской медицине. Индийцы считают, что у этой рыбы есть омолаживающие свойства.

Особый интерес, как считается, представляет ее рот, который используется для приготовления медикаментов.