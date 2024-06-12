Индийская BrahMos не планирует поставку своих ракет в РФ

Компания BrahMos (Индия) не планирует поставку своих ракет на территорию России, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказали управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и заместитель гендиректора Санджив Кумар Джоши.

BrahMos Aerospace — это индийско-российское предприятие. Там производят сверхзвуковые крылатые ракеты. Их можно запускать с подлодок, кораблей, самолетов, а также с земли.

Данное предприятие создали в 1998 году. Компанию назвали в честь рек Брахмапутра и Москва. РФ в нем представляет «НПО машиностроения». Сейчас топливо для ракеты BrahMos доставляется в Индию из РФ.