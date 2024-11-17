Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету
Минобороны Индии: проведены успешные испытания первой гиперзвуковой ракеты
Фото - © Министерство обороны Индии
В Индии успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.
Это первая разработка Индии такого типа. Страна создала гиперзвуковую ракету самостоятельно.
Дальность вооружения, как заявляет министерство обороны Индии, более 1,5 тыс. километров.
Ранее издание Reuters сообщало, что Нью-Дели постепенно отказывается от российского оружия. Индия отдает предпочтение американским военным разработкам.