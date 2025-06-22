В ночь на 21 июня военные США ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана.

В преддверии ударов США в пиццериях, расположенных вблизи Пентагона, наблюдался значительный рост посещаемости. Также резкое увеличение количества гостей зафиксировали зафиксировали в гей-баре* Freddie’s Beach Bar, но только после атаки. До этого момента в баре было пусто.

Аналогичная ситуация наблюдалась и перед первым израильским ударов по Ирану. Увеличение спроса на доставку пиццы объясняется тем, что в преддверии важных военных решений и международных конфликтов сотрудники Минобороны США часто задерживаются на работе, поэтому предпочитают заказывать еду на вынос.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ