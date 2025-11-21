Имущество семьи Гаджиева* конфисковано судом за поддержку экстремизма
Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов у экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* и его родственников общей стоимостью свыше 2 млрд рублей, сообщает РБК.
Суд признал бывшего парламентария, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, установив факты оказания ими материальной поддержки «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса».
Среди изъятых активов — 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания, денежные средства и полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного ООО.
В пресс-службе судов Дагестана пояснили, что данная мера направлена на «ликвидацию источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны».
*Признан иноагентом и экстремистом на территории РФ
