Имущество семьи Гаджиева* конфисковано судом за поддержку экстремизма

сегодня в 22:46

Суд конфисковал у экс-депутата Гаджиева активы на 2 млрд рублей

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов у экс-депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* и его родственников общей стоимостью свыше 2 млрд рублей, сообщает РБК .

Суд признал бывшего парламентария, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, установив факты оказания ими материальной поддержки «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса».

Среди изъятых активов — 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания, денежные средства и полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного ООО.

В пресс-службе судов Дагестана пояснили, что данная мера направлена на «ликвидацию источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны».

*Признан иноагентом и экстремистом на территории РФ



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.