сегодня в 18:40

Имущество на 247 млн рублей конфисковали у бывшего следователя Кирилла Качура*

Дорогомиловский районный суд изъял у бывшего следователя и блогера Кирилла Качура* имущество на сумму 247 млн рублей. Иск подала Генеральная прокуратура РФ, сообщает « 112 ».

Качура* обвиняют в создании ОПГ, вымогательстве взяток на 1,6 млн долларов, а также хищении трех млн евро. Блогер также проходил по делу ИТ-фирмы Merlion.

Бывшего блогера заочно арестовали. Однако ему удалось покинуть Россию и уехать в Черногорию.

При этом 11 объектов имущества стоимостью 247 млн рублей остались в РФ. Недвижимость обратили в доход РФ. Вместе с Качуром*, соответчиками выступают его супруга и родители.

* Внесен в реестр иноагентов в России