«Импортное зло»: в России требуют запретить фены Dyson

В Роспотребнадзор поступила жалоба с требованием запретить в стране фены известной сингапурской компании Dyson, которые, по утверждению ряда пользователей, лишь портят женские волосы, сообщает SHOT .

С предложением снять с продажи популярный фен обратилась тритментолог из Волгограда Татьяна Лисина, которая назвала «Дайсон» «импортным злом». По словам специалиста, она лично столкнулась с тысячами клиенток, у которых ухудшилась шевелюра после использования фена популярного бренда.

Лисина утверждает, что фен не сушит быстро, а наоборот, увеличивает время воздействия тепла на локоны, что приводит к их повреждению. При этом большая часть пострадавших — блондинки, у которых сильнее всего разрушается структура волос — они становятся хрупкими и тусклыми.

Кроме того, усугубляет ситуацию большое количество подделок на российском рынке. Поэтому тритментолог предостерегла россиян от покупки заветного презента.