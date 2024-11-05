«Импорт» невест из РФ: поедут ли россиянки в Китай в поисках мужа

Эксперт Виногродский: массовыми браки между россиянками и китайцами не станут

В Китае 35 млн «лишних мужчин», которые сталкиваются с трудностями в создании семьи. В связи с этим поступило предложение «импортировать» невест из России. Стало известно, поедут ли россиянки в Китай для заключения брака, сообщает «Вечерняя Москва».

В публикации The South China Morning Post доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил рассмотреть возможность завоза российских девушек в Китай, чтобы решить проблему «лишних мужчин».

По словам кандидата социологических наук и преподавателя МГУ Виталия Караева, демографический дисбаланс в Китае возник в результате реализации политики «Одна семья — один ребенок», действовавшей с 1979 по 2015 год. Эта инициатива была официально признана ошибочной.

Караев убежден, что в последние годы брачная эмиграция заметно уменьшилась. По его словам, ранее русские женщины стремились уехать на Запад из-за более высокого уровня жизни, однако в настоящее время такой ситуации нет.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что китайским мужчинам с российскими невестами тоже не повезет. Он отметил, что, вероятно, у китайского ученого, который предложил идею о ввозе невест, имеется какое-то стереотипное восприятие русских женщин. Россиянка выдвигает значительно больше требований к своему партнеру, нежели те, которых он упоминает, пояснил Милонов.

Доктор исторических наук и востоковед Алексей Маслов заявил, что дефицит невест в Китае не связан с их физическим отсутствием, а объясняется образом жизни китайских женщин. В КНР множество женщин, которые сначала стремятся получить образование, устроиться на работу, добиться финансовой независимости и лишь потом рассматривают возможность вступления в брак.

Китаевед Бронислав Виногродский в свою очередь отметил, что русско-китайские браки достаточно крепкие.

«Но массовым явлением браки между китайскими мужчинами и русскими женщинами, я думаю, не станут. Слишком уж велики культурные различия между нашими народами», — заключил эксперт.