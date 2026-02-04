Имя казанского гинеколога появилось в материалах дела Джеффри Эпштейна

Гинеколог из Казани могла быть связана с окружением Джеффри Эпштейна

Имя казанского гинеколога Ассии Корниенко-Айдаровой появилось в опубликованных министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна. В документах указано, что в 2018 году помощница Эпштейна переписывалась с женщиной, предположительно врачом из Казани, сообщает Челны Live .

В материалах министерства юстиции США, связанных с расследованием деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, фигурирует имя Ассии Корниенко-Айдаровой. Согласно открытым источникам, она может работать гинекологом в Казани.

Из документов следует, что в 2018 году помощница Эпштейна Лесли Грофф вела переписку с женщиной, приобретая билеты для нее и ее семьи в Минск. В это время в столице Белоруссии проходил конкурс «Мисс Беларусь-2018».

Анонимный источник из числа медицинских работников Казани сообщил, что Корниенко-Айдарова якобы могла быть личным гинекологом девушек, с которыми был связан Эпштейн.

Другой собеседник издания отметил, что врач активно публиковала фотографии с отдыха, демонстрировала дорогие вещи и рассказывала о планах открыть курсы для женщин по повышению сексуальности.

На момент публикации комментарии от Ассии Корниенко-Айдаровой и клиники «Скандинавия» получить не удалось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.