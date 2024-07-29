Именные памятные скамейки появятся в музее-заповеднике Подмосковья

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» у посетителей появилась уникальная возможность установить памятные скамейки в мемориальной зоне усадьбы Горки и тем самым оставить свой след в истории музея. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Именная скамейка будет реечной два метра в длину и изготовлена по образцу той, которая вошла в историю, благодаря широко известному снимку «Товарищ В. И. Ленина на отдыхе», сделанному летом 1922 год фотокорреспондентом газеты «Права» В. В. Лободой в Горках. Тогда фотограф пробыл в Горках целый день и сделал одиннадцать снимков В. И. Ленина. Эти фотографии были опубликованы в специальном иллюстрированном приложении к «Правде». Скамейки с табличкой можно посвятить важной дате, любимому человеку или семье. Право сделать надпись человек или компания получает, оплатив стоимость скамейки. Именная скамейка будет установлена в мемориальной зоне музея и позволит другим посетителям оценить вклад в его развитие.

«В начале летнего сезона мы столкнулись с нехваткой парковой мебели и начали планомерно заменять пришедшие в негодность малые архитектурные формы. Так на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» появились более тридцати обновленных скамеек и двадцать шезлонгов в зоне кафе. Но это не удовлетворило запрос гостей. Так возникла идея установки именных скамеек, которая сразу нашла отклик у наших подписчиков в социальных сетях. В первый час после публикации предложения мы получили заказ на три скамьи. Уверен, что «памятные» скамейки сделают пребывание в музее-заповеднике „Горки Ленинские“ более дружелюбным. К тому же именные скамейки, как показывает практика, значительно реже подвергаются вандализму», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Первые именные скамейки будут установлены в музее-заповеднике «Горки Ленинские» уже через две недели.

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