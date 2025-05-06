Именную табличку установили на доме ветерана ВОВ в Рошале

На многоквартирном доме 21/10 по улице 3 Интернационала в Рошале, где живет ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Болдырихин, установили именную табличку. В подъезде этого дома рошальский художник Александр Ежов нарисовал картину, на которой изображен победный май 1945-го, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Когда началась война, Василию было 16. Отец ушел на фронт в первых рядах. В семье воспитывалось четверо детей, и юноша стал опорой для мамы и бабушки в хозяйстве.

В ноябре 1942 года вермахт вплотную подошел к их деревне в Воронежской области. Советская армия отступала, а немецкие захватчики все крушили на своем пути, жгли дома, безжалостно убивали женщин и детей. Василий вместе с другими ребятами и солдатами в прифронтовой полосе копали окопы. В это время было принято решение выселить деревню, и парень потерял след своих близких.

После изматывающих поисков родные воссоединились в Липецкой области. В марте немцев отогнали, и семья вернулась в родной дом.

Под новый год, в декабре 1943 года, Василия призвали в армию. Охрана государственных объектов стала для него служебной задачей на много лет. Ответственность наступала за малейшие огрехи, а ошибки вовсе не прощались.

Профессии военного он посвятил все годы и стал примером для сына и внуков, которые пошли по его стопам.

В настоящее время в муниципальном округе Шатура проживают четыре ветерана: Дмитрий Иванович Киселев, Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский и Мария Никифоровна Кошелева. Всем ветеранам присвоено звание Почетного гражданина округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.